18jähriger BMW Fahrer verhält sich verkehrswidrig – Polizei sucht Zeugen

Veröffentlicht am 19. November 2017 von wwa

BETZDORF – 18jähriger BMW Fahrer verhält sich verkehrswidrig – Grob verkehrswidrig und rücksichtslos verhielt sich der 18jährige Fahrer eines BMW am Donnerstagvormittag, 16. November, 10:43 Uhr. Er hatte die Steinrother Straße, Landesstraße 288 von Steineroth in Richtung Betzdorf befahren. Obwohl die Strecke nur einspurig in Richtung Betzdorf befahrbar ist, doppelt durchgezogene Linie zum Gegenverkehr, überholte der 18jährige mehrere Pkw. Bei dem letzten Überholvorgang kurz vor Betzdorf kam es zu einer gefährlichen Situation mit dem Gegenverkehr und es war nur glücklichen Umständen zu verdanken, so die Polizei, dass es hier nicht zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam. Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen Kleinwagens, mit einem Kennzeichen aus dem Westerwaldkreis, der in dieser Situation überholt wurde. Ebenso werden die beiden Fahrzeugführer des Gegenverkehrs als Zeugen benötigt. Diese hatten mit Lichthupe auf sich aufmerksam gemacht und waren scharf nach rechts ausgewichen. Die Zeugen werden gebeten, sich unter 02741/9260 oder per Mail pibetzdorf@polizei.rlp.de an die Polizei in Betzdorf zu wenden.