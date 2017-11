Feuerwehr rettet 80jährigen Mann aus der Sieg

Veröffentlicht am 18. November 2017 von wwa

KIRCHEN/SIEG – Vermisstensuche nach demenzkrankem 80jährigem Mann – Person lebend aufgefunden – Freitagabend, 17. November, um 20:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein 80jähriger an Demenz erkrankter Mann von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt sei. Umgehend wurden intensive Suchmaßnahmen unter Einbindung örtlicher Feuerwehrkräfte eingeleitet. Die Suche wurde durch dichten Nebel erheblich erschwert. Der Einsatz des Hubschraubers war deshalb witterungsbedingt nicht möglich.

Auf Anforderung der Polizei wurden die Kräfte der Feuerwehr Kirchen durch die Leitstelle Montabaur zu einer Vermisstensuche im Bereich Kirchen alarmiert. Wie bei solchen Einsätzen üblich wurden kurze Zeit später ebenso verschiedene Rettungshundestaffeln sowie die Führungsstaffel der Verbandsgemeinde Kirchen als Führungsunterstützung alarmiert.

Gegen 23.00 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner aus dem Ortsbereich Kirchen-Freusburg, dass er Hilferufe vom Siegufer her wahrgenommen habe. Nach Fokussierung des Suchbereiches in Richtung Sieg, wurde der Vermisste im Fluss stehend angetroffen. Eine Rettung über einen Steilhang war bei den Witterungs- und Lichtverhältnissen nicht möglich. Daher wurde das Rettungsboot der Feuerwehr Brachbach alarmiert. Trotz mehrerer umgestürzter Bäume quer über die Sieg, die zunächst durch den Einsatz einer Kettensäge durch die Einsatzkräfte beseitigt wurden, wurde die Person gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Der Mann wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die Feuerwehren Kirchen, Brachbach, Führungsstaffel VG Kirchen, Rettungsdienst. Die Rettungshundestaffeln konnten den Einsatz abbrechen.