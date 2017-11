Jahresabschlußkonzert des Jugendblasorchesters Mehrbachtal in der Birnbacher Kirche

Veröffentlicht am 18. November 2017 von wwa

BIRNBACH – Das Jugendblasorchester Mehrbachtal konzertiert in der ev. Kirche in Birnbach – „Jugendblasorchester Mehrbachtal mal anders“, unter diesem Motto bewegte sich das Orchester auf ganz neuem Terrain. Für das erste Kirchenkonzert stellte Dirigent Slawomir Lackert ein ganz neues Programm zusammen. In der voll bestzten Kirche erlebten die Konzertbesucher ein ganz neues Jugendblasorchester. Mit dem Largo aus der Oper „Xerxes“ von G.Fr. Händel oder „Tochter Zion“ vom selben Komponisten begeisterte das JBOW die Zuhörer. Ein weiteres Highlight des Konzertes waren Lieder wie Gabriellas Song aus dem Film „Wie im Himmel“ und der bekannte Song „You raise me up“ hervorragend vorgetragen durch die Sopranistin Susanne Eitelberg. Weitere Werke von Felix Mendelssohn, Alfred Bösendorfer und Kees Vlak standen im Programm. Mit Leonard Cohens „Hallelujah wurde das Konzert abgeschlossen. Das Publikum jedoch verlangte, ausgedrückt durch langanhaltenden Applaus, die Akteure nicht die Bühne verlassen. Mit einer Zugabe von dem Song „You raise me up“ erfreute Susanne Eitelberg noch einmal die Zuhöhrer. (rewa) Fotos: wwa/Renate Wachow