Veröffentlicht am 18. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Karnevalsgesellschaft Altenkirchen und RKK ehren Mitglieder – Im Rahmen der Prinzenproklamation nahm die Karnevalsgesellschaft die Gelegenheit wahr einige Mitglieder in diesem gesellschaftlichen Rahmen zu ehren. Christian Berg, Mario Müller und Uwe Meyer wurden in der Reihe der Elfermitglieder als neue Elferratsmitglieder aufgenommen und erhielten durch den Präsidenten Dirk Göbler ihren Elferratsorden. Der RKK Bezirksvorsitzende Dennis Dapperich ehrte die Trainerin der Tanzgruppen Bettina Witt für 32 Jahre tänzerisches Wirken in der KG Altenkirchen mit Silbernen Verdienstnadel des RKK. Wolfgang Falkenhahn erhielt die Verdienstnadel in Bronze. Die KG Altenkirchen ehrte für 25jährige Mitgliedschaft Wolfgang Falkenhahn, Wolfgang Seidler und Siegfried Iwanowski. Die Verdienstnadel in Gold für 40jährige Mitgliedschaft ging an Johannes Kaspers und Werner Klack. Die Urkunden zur Ehrenmitgliedschaft erhielten durch Karlheinz Fels und Dirk Göbler Willi Poscharnik, Jochen Kolb und Leonard Schmidt. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Sitzungspräsiden Marrazza im Namen der KG Altenkirchen bei der langjährigen Vereinswirtin Renate Faulhaber. (wwa) Fotos: Wachow