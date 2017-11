Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 300

Veröffentlicht am 18. November 2017 von wwa

HERSCHBACH – 61jähriger Autofahrer verstirbt nach Unfall auf der L 300 – Ein 61jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Westerburg befuhr am Samstagmorgen, um 05:10 Uhr mit seinem Fahrzeug die Landstraße L300 aus Richtung Guckheim in Richtung Herschbach. In einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr etwa 200 Meter weit geradeaus eine Weide, überschlug sich an einer Bodenwelle und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde durch die herbeigerufenen Feuerwehren von Wallmerod, Meudt und Herschbach aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo nur noch sein Tod festgestellt wurde. Ursache für den Unfall und den Tod, so die Polizei, dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand gesundheitliche Probleme gewesen sein.