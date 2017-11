Veröffentlicht am 17. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tollität der Karnevalsgesellschaft ist eine Frau – Sabine I. aus dem Hause Wirths ist in der Session 2017/18 Ihre Lieblichkeit – Freitagabend, 17. November, gegen 21:00 Uhr war es endlich soweit. Prinz Jörg I. aus dem Hause Langebach hatte abgedankt und folgend zog mit großen Hofstaat die neue Tollität, die sich in dieser Session mit Ihre Lieblichkeit ansprechen lässt, in den närrischen Saal der Stadthalle Altenkirchen ein. Eine Leibgarde von 20 Hofdamen wird Sabine I. die Session über bei ihren Auftritten begleiten. Intoniert wurden sie von Stadtbürgermeister Heijo Höfer, Ex Prinz Jörg Langenbach und KG Vorsitzenden Dirk Göbler. (wwa) Fotos: Sandra Kanthak