Veröffentlicht am 18. November 2017 von wwa

KRUNKEL – Sitzung des Ortsgemeinderates Krunkel – Am Donnerstag, 7. Dezember, findet ab 18:30 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Krunkel/Epgert in Epgert, Auf der Burg, eine nichtöffentliche und öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung: 18:30 Uhr

1. Grundstücksangelegenheiten;

Öffentliche Sitzung: 19:00 Uhr

2. Information über den nichtöffentlichen Teil;

3. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Beschlussfassung über die Erteilung der Entlastung nach § 114 GemO;

4. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Verlängerung des Bürgersteiges am Ortsaus-gang Krunkel;

5. Beratung und Beschlussfassung über die Gewährung eines Honorars für zusätzliche Leistungen des Planungsbüros Hicking am Devon Platz;

6. Beratung und Beschlussfassung zum Neubau Pavillon Krunkel;

7. Verschiedenes.

– Informationen zur Antragstellung zum Rundwanderweg an den Naturpark,

– Informationen zu Maßnahmen der „Aktion Blau“ am Lahrbach,

– Anliegerversammlung L 270.