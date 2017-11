Veröffentlicht am 17. November 2017 von wwa

KAUSEN – Unachtsamkeit endet an der Schutzplanke – Eine 36jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch, 15. November, gegen 08:55 Uhr, mit ihrem Pkw die Landesstraße 288 aus Richtung Steineroth kommend in Richtung Hachenburg. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, weil sie sich, so ihre eigenen Angaben, nach einer Handtasche im Fußraum gebückt hatte. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einer Warnbake am rechten Fahrbahnrand. Sie lenkte daraufhin stark nach links und geriet ins Schleudern. Der Pkw drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit der Schutzplanke. An Pkw und Schutzplanke entstand Sachschaden. Quelle: Polizei