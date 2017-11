Veröffentlicht am 17. November 2017 von wwa

DAADEN – Sattelzug fährt sich in Daaden fest – Mehrere Stunden beschäftigte sich die Polizei am Mittwoch, 15. November, gegen 07:07 Uhr, mit einem Sattelzug, der sich in der Straße „Auf der Bölze“ festgefahren und Sachschaden verursacht hatte. Der 60jährige, ortsunkundige Fahrer eines Sattelzuges war von seinem Navigationssystem fehlgeleitet worden und fuhr in Straße „Im Hilgerseifen“ ein.

Aufgrund der Fahrzeuggröße kam der Sattelzug in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte über mehrere Meter die Einfriedung eines Anwesens „Auf der Bölze“ und ein Straßenschild. Bei dem Versuch, sich zu befreien, verkeilte sich das Fahrzeug vollends. Erst gegen 11:30 Uhr gelang es mit Hilfe einer ortsansässigen Spedition und deren Bergungsgeräten das Fahrzeug zu befreien.