KREIS ALTENKIRCHEN – Paul Seifen verabschiedet – Nach 27 Jahren engagierter Mitarbeit ist der Flammersfelder Paul Seifen aus dem Vorstand des Evangelischen Erwachsenenbildungswerks (eeb) Rheinland-Süd verabschiedet worden. Seit 1990 war Seifen, der ehrenamtlicher Presbyter seiner evangelischen Kirchengemeinde ist und mehr als 26 Jahren als Verwaltungsleiter des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen wirkte, auch in der überregionalen Erwachsenenbildung aktiv.

In der Mitgliederversammlung in Simmern dankte man dem engagierten Kirchenmann für seine langjährige Mitarbeit in dem wichtigen Arbeitsbereich der evangelischen Bildungsarbeit vor Ort.

Das eeb Rheinland-Süd mit Sitz in Simmern ist ein eingetragener Verein. Zu seinen Mitgliedern gehören rund 170 Kirchengemeinden in den Kirchenkreisen Altenkirchen, An Nahe und Glan, Simmern-Trarbach, Obere Nahe, Wied, Trier und Koblenz.

2016 wurden, so der Geschäftsbericht, in den rheinischen Kirchenkreisen in Rheinland-Pfalz, in den Gemeinden, Werken und Einrichtungen insgesamt mehr als 18.000 Unterrichtsstunden in rund 1.500 Veranstaltungen angeboten, bei denen 30.000 Teilnehmende gezählt wurden. „Dies ist gegenüber den beiden Vorjahren eine deutliche Steigerung, wobei hier die Sprachkurse für Flüchtlinge eine große Rolle spielen“, unterstrich der Vorstand. Als neuer Vorstandsvorsitzender wurde der Argenthaler Pfarrer Hans-Joachim Hermes, gewählt. Aktuell ist der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen im Vorstand des eeb Rheinland-Süd mit der Referentin der Landjugendakademie Altenkirchen, Helga Seelbach, vertreten.

Im Jahr des Reformationsjubiläums traf sich die Mitgliederversammlung im Hunsrückmuseum in Simmern, wo derzeit die Sonderausstellung „Der Kampf um die Wahrheit – Gesellschaftlicher Umbruch, Reformation, Gegenreformation und Konfessionalisierung im 16. und 17. Jahrhundert“ zu sehen ist.

Foto: Paul Seifen – Archivbild Ev. Kirchenkreis Altenkirchen