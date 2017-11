Veröffentlicht am 23. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Über den Tellerrand geschaut: Für den Fairen Handel unterwegs in Indien und Nepal – Vortrag am Montag, 27. November, ab 19:00 Uhr im Forum der Ev. Kirche – Wie sieht die Arbeits- und Lebenswelt der Menschen aus, die ihre handwerklich hergestellten Waren für unsere Eine-Welt-Läden produzieren? Was verbindet uns mit ihnen? In Wort und Bild wird der Reiseweg einer siebenköpfigen Gruppe aufgezeigt, die 2014 für ihre Welt-Läden vor Ort aufbrachen, um Kleinstproduzenten und ihre Händler aufzusuchen. Menschen in Indien und Nepal, die mit Weben, Korbflechten, der Lederverarbeitung oder dem Herstellen von Batik-Malereien ihren Lebensunterhalt verdienen, gaben einen Einblick in ihre Lebens- und Arbeitswelt.

Nicht nur die großen Städte Neu Delhi, Kalkutta und Kathmandu waren Stationen dieser Reise, sondern auch abgelegene ländlichen Gebiete. Die Bewohner, die zu den Ärmsten ihres Landes zählen, setzten mit ihrer Freundlichkeit und Gastfreundschaft die fremden Besucher immer wieder in Erstaunen. Die Referentin möchte auf anschauliche Weise mit einer ganz anderen Lebenswelt bekannt machen sowie über den Sinn und Zweck einer solchen Reise ins Gespräch kommen. Die Vortragsveranstaltung findet am Montag, 27. November, ab 19:00 Uhr im Forum der Ev. Kirche statt und ist eingebunden in ein kleines festliches Rahmenprogramm der Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt, da sich die Stadt Altenkirchen nach Prüfung durch Transfair zwei weitere Jahre mit dem Titel „Fairtrade Stadt“ schmücken darf.