Neuwied hat ersten Taubenwagen aufgestellt

Veröffentlicht am 17. November 2017 von wwa

NEUWIED – Erster Taubenwagen am Neuwieder Industriegebiet in Betrieb genommen – Während sich unten am ausgedienten Bauwagen der Servicebetriebe rund zwei Dutzend Menschen versammelt hatten, um dem Start des Umsiedlungsprojekts der Stadttauben bei zu wohnen, schauten etwa 150 gefiederte Protagonisten auf der Leitung des Strommastes an der Brücke von oben auf ihre neue Behausung.

Ab jetzt werden sie dort von der Taubenhilfe Koblenz /Neuwied gefüttert und können dort in den Nistboxen in Ruhe brüten. Allerdings wird der Bruterfolg dürftig ausfallen, da die Taubeneier von den Helfern regelmäßig gegen Gips Eier ausgewechselt werden.

Der Bauwagen der von Ordnungsamt genehmigt, vom Veterinäramt betreut und von Ehrenamtlern umgebaut wurde, ist der erste in Neuwied. Dieser Standort wurde ausgesucht, da die Tauben die unter der nahen Brücke genistet hatten, dort vertrieben wurden. Nun sollen sie laut der Tierschützer hier artgerecht gefüttert und damit langfristig aus der Stadt herausgelockt werden. Nicole Merzbach und Sandra Lamprich organisieren im Ehrenamt mit ihren Helfern, Fütterung und Instandhaltung. Der Beigeordnete Michael Mang lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Traubenschützern, Ehrenamtlern, dem Bau-, Ordnungs- und des Veterinäramts, die gemeinschaftlich das erste Projekt auf den Weg gebracht haben. Nun können es sich die heimatlosen und vertrieben Neuwieder Tauben in der kommende kalten Jahreszeit im Bauwagen gemütlich machen, und wenn aus untergeschobenen Gipseiern beim Brüten kein Nachwuchs zu erwarten ist, werden sie langfristig auch weniger werden. (ebam) Fotos: Reckeb