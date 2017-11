„Kölscher Owend“ im Flammersfelder Bürgerhaus

Veröffentlicht am 16. November 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – „Kölscher Owend“ war ein super Erfolg – Die Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Flammersfeld, der VHS der Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld, den Möhnen aus Flammersfeld und Getränke Müller Oberwambach veranstaltete erstmalig einen „Kölsche Owend“ im Bürgerhaus in Flammersfeld. Unter dem Motto: „Mer stonn zusamme“ wurde die Inklusion barrierefrei ausgelebt und das Haus war ausverkauft. Die Gruppe „ Hännes“ heizte mit ihren Kölsche Liedern das Publikum so richtig auf. Es wurde bis tief in die Nacht getanzt und geschunkelt. Die Gruppe Inmotion präsentierte ihre akrobatischen Tanzfiguren und brachte alle zum Staunen. Menschen mit und ohne Behinderung trugen dazu bei, dass der Abend reibungslos ablief. (gerä) Fotos: Rewa