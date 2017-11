Veröffentlicht am 16. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – BCA Jugendliche holen zweimal Gold beim Nachwuchsturnier – Die Jugendlichen Alina Klassen, Hendrik Hoffmann, Colin Thiel und Aaron Tonnius hatten einen weiten Weg zum Nachwuchsturnier des BVR nach Mayen. Schon bald zeigte sich jedoch, dass dieser Weg sich mehr als gelohnt hatte, denn alle Spieler zeigten sich in Topform. Aaron Tonnius und Colin Thiel traten in der Altersstufe der Jungen U15 an und spielten in jeweils einer der zwei 5er Gruppen. Aaron Tonnius sicherte sich letztlich einen soliden 8. Platz, Colin Thiel setzte sich in einem spannenden Finale gegen einen Spieler des TuS Lieser durch und gewann so seine Altersklasse. Dies gelang auch Alina Klassen, die in der Altersklasse der Mädchen U17/U19 beide Konkurrentinnen aus Gebhardshain alt aussehen ließ und somit 1. wurde. Hendrik Hoffmann sah sich starker Konkurrenz ausgesetzt, denn auch bei den Jungen waren die Altersklassen U17 und U19 zusammengelegt worden, sodass er auch gegen deutlich ältere Gegner antreten musste. Hendrik spielte allerdings trotzdem ein sehr gutes Turnier und wurde letztlich 7. Der Jugendtrainer Harald Drumm lobte das vorbildliche Engagement und den sportlichen Ehrgeiz seiner Schützlinge und ist stolz auf die überdurchschnittlich gute Leistung der vier Teilnehmer. Für die Jugendlichen beginnt die Saison am 18. November, wenn die U15 Mannschaft in Betzdorf spielt, gefolgt von der U19 Mannschaft am 25. November.