BCA verliert in Horhausen

Veröffentlicht am 15. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Senioren des BCA mit knapper Niederlage in Horhausen – Trotz der doch schon beinahe winterlichen Wetterverhältnisse waren die Sportler des Badminton Club Altenkirchen am Sonntag, 12. November auf sportlicher Mission unterwegs. Für die Senioren stand ein Ligaspiel gegen den TuS Horhausen 2 an, während die Jugendlichen mit ihrem Trainer zum Nachwuchsturnier nach Mayen fuhren. Die 2. Mannschaft des TuS Horhausen erwies sich als starker Gegner und ernstzunehmender Konkurrent in Hinblick auf Tabellenführung und Aufstieg. Zum ersten Mal in dieser Saison gelang es den Altenkirchenern nicht, Punkte nach Hause zu bringen, denn die Partie endete 5:3 für Horhausen. Während Nicky Abegunewardene und Tim Wencker im ersten Herrendoppel knapp in drei Sätzen den Sieg davontragen konnten (19:21/ 21:16/ 21:18 für den BCA), mussten sich Harald Drumm und Dennis Hilger im zweiten Herrendoppel den Gegnern geschlagen geben. Weder im Damendoppel, bestehend aus Deborah Schmidt und Verena Marenbach, noch in den drei Herreneinzeln konnten die Altenkirchener einen Sieg verbuchen. Dafür erkämpfte sich jedoch Annika Kick im Dameneinzel in einem spannenden dritten Satz den Sieg und auch das Altenkirchener Mixed gewann souverän. Das nächste Spiel findet am 25. November ab 17:00 Uhr in Altenkirchen statt. Dann wird sich herausstellen, ob die Altenkirchener ihre Tabellenführung weiterhin verteidigen und ihren Vorsprung eventuell weiter ausbauen können. (Vereinsbericht)