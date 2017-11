Veröffentlicht am 17. November 2017 von wwa

HAMM – Volksbank Hamm/Sieg eG unterstützt die IGS Hamm – Über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro freute sich die Integrierte Gesamtschule Hamm/Sieg. Das Geld wird in den sportlichen Bereich der Schule einfließen. Mit der finanziellen Unterstützung der Volksbank Hamm/Sieg eG konnten einige neue Sportgeräte für den Sportleistungskurs gekauft werden.

Jedes Jahr investiert die Volksbank Hamm/Sieg eG mehrere tausende Euro Spendengelder in die Förderung örtlicher Vereine und Projekte. „Es ist uns ein Anliegen, in die Bildung der Schüler/innen unseres Geschäftsgebietes und somit in die Zukunft zu investieren“, so Dieter Schouren und Uwe Lindenpütz, Vorstandmitglieder der Volksbank Hamm/Sieg eG.

„Über diese Spende haben wir uns sehr gefreut. Nun ist auch der Sportleistungskurs wieder entsprechend ausgestattet, und das gerade im bewegungsarmen Zeitalter“, so Schulleiterin Andrea Brambach-Becker.

Foto: (v.l.): Andrea Brambach-Becker (Schulleiterin), Andreas Schlak (2.Vorsitzender vom Förderverein),Schülerinnen und Schüler der IGS, Uwe Lindenpütz (Vorstand) und Dieter Schouren (Vorstand)