Veröffentlicht am 16. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ingelbacher KITA besuch DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Wieder standen bekannte Lieder im DRK Seniorenzentrum an erster Stelle: Zum Ende des Singkreises, der jeden Donnerstag im Café Mocca stattfindet, besuchten Kinder der Kita „Rappelkiste“ aus Ingelbach mit Betreuerinnen und Eltern das DRK-Seniorenzentrum Altenkirchen. Allerhand glitzernde Laternen in vielen Farben und Formen waren von den Kindern zu Sankt Martin gebastelt und mitgebracht worden. Was für ein Leuchten in den Laternen und in den Augen von Alt und Jung! Gemeinsam sang man die bekannten Laternenlieder, allen voran das Lied vom Sankt Martin. Ist es doch immer wichtig an menschliche Anteilnahme und Mitgefühl zu denken. Für den Besuch erhielten die Kinder bei einem Sankt-Martins-Feuer noch kleine Geschenke und zur Stärkung einen leckeren Weckmann.