DRK Seniorenzentrum Altenkirchen besucht Theatergruppe „Lampenfieber“

Veröffentlicht am 15. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Theaterbesuch des DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Die Theatergruppe „Lampenfieber“ hatte zur Generalprobe Bewohner/innen des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen in den Saal des ehemaligen Gasthofs Schäfer in Breitscheidt eingeladen. Standen beim letzten Mal allerlei witzige Situationen durch den Gedächtnisschwund eines Patienten im Mittelpunkt der Handlung, so war es diesmal das gute und das schlechte „Gewissen“ in Form eines Engels und eines Teufels. Diese beiden waren nur für einen Herrn Namens Adam sichtbar, was für viele lustige Verwicklungen sorgte, zumal besagter Adam seine Ehefrau Eva betrügen wollte. Selbstverständlich siegte das Gute und so konnten die Schauspieler zum Schluss der Aufführung singen „Wir kommen alle in den Himmel“. Auch das Publikum sang und schunkelte kräftig mit und gab ebenso kräftig wohlverdienten Beifall für das neue Stück „Halleluja oder Pferdefuß“ der Theatergruppe Lampenfieber.