Veröffentlicht am 15. November 2017 von wwa

ROSSEL – Rhein-Sieg-Förderschule proklamierte das Schulprinzenpaar – Dienstag, 14. November schlug in der Förderschule für geistige Entwicklung des Rhein-Sieg-Kreis die große Stunde. Die Spannung wer das kommende Schulprinzenpaar werden würde, lag förmlich zum Greifen in der Luft. Auf dem Schulhof sichtete man den ersten Vorsitzenden Torsten Krause mit Florian Franz und Kai Elster von den Staatsen Käls und den Bezirksvertreter Jürgen Joest, die sich wie die Schüler/innen auf diesen Moment seit Tagen freuten.

In Rossel gibt es einen besonderen Termin, der ganz positiv anders ist, als alles andere in der Session. Wer abends Schulprinzessin und Schulprinz geworden ist, weiß morgens nicht einmal der Schulleitung Patrick Reinecke. Der betonte, dass die hiesige Förderschule die einzige im Rhein-Sieg-Kreis sei, die jährlich ein Schulprinzenpaar stellt. In Rossel kann jeder Prinz oder Prinzessin werden! Alle Schüler/innen die Interesse hieran haben, schreiben ihren Namen auf einen Zettel, der dann ausgelost wird. Selbst wer die Lose als Fee ziehen darf, ist immer eine Überraschung. Bis dahin und auch im Anschluss ist ein buntes Programm im Gange, an dem natürlich auch der RSE-Vertreter und die Staatsen Käls, welche die Prinzenorden jährlich freundlicher Weise sponsern, fröhlich teilnehmen. Dass dies alles so gut klapp, dafür sorgt Lehrerin Elisabeth Wagner und das gesamte Kollegium. Dabei kann sie sich immer auf die Unterstützung des RSE-Bezirksvorstandes verlassen. Der RSE gratuliere Seiner Tollität Prinz Raphael I. und Ihrer Tollität Prinzessin Leonie I. und wünschte mit dem schulisch-jecken Gefolge eine unvergessliche Zeit. Kinder, was sind wir stolz auf euch!