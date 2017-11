Volksbank Hamm/Sieg eG spendet an Jugendabteilungen

Veröffentlicht am 15. November 2017 von wwa

HAMM – Volksbank Hamm/Sieg eG spendet insgesamt 8.000 Euro an die Jugendabteilungen der ortsansässigen Sportvereine – Insgesamt acht ortsansässige Sportvereine mit Jugendabteilung freuen sich über eine Spende. Die Überweisungen der Volksbank Hamm/Sieg eG über jeweils 1.000 Euro auf die entsprechenden Vereinskonten wurden bereits getätigt.

Dieser Betrag soll der Unterstützung der Jugendarbeit in den Sportvereinen dienen. „Jedes Jahr spendet die Volksbank Hamm/Sieg eG höherer Beträge für die Förderung örtlicher Vereine und Projekte. Wir sehen solche geldlichen Zuwendungen als gute Investition in die Zukunft“, so Dieter Schouren und Uwe Lindenpütz, Vorstandsmitglieder der Volksbank Hamm/Sieg eG.

Foto: (v.l.): Ralf Hundhausen (Spielvereinigung Hurst-Rosbach 1919 e.V.), Rolf Grün (Spiel- und Sportgemeinschaft Etzbach e.V. -Volleyball-), Mike Bender (JSG Bitzen/Siegtal); Wolfgang Fischer (SG Sieg-Hamm), Marcus Lang (SSV Eichelhardt e.V.), Dieter Schouren (Vorstand), Susanne Schumacher (SSV Eichelhardt e.V.), Thomas Christmann (VfL Hamm 1883 e.V. -Fußball- ), Laura Schmitz (VFL Hamm 1883 e.V. -Handball-), Christian Seidler (SG Niederhausen-Birkenbeul), Markus Birkenbeul (SG Niederhausen-Birkenbeul), Niko Langenbach (VfL Hamm 1883 e.V. -Handball-),Uwe Lindenpütz (Vorstand)