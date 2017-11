Veröffentlicht am 16. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gut vorbereitet in die Feiertage – Das Weihnachtsmenü mal anders – Für Interessierte, die eine Alternative zu einem traditionellen Weihnachtsessen suchen, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen passenden Kurs am Dienstag, 28. November in der Zeit von 18:00 bis circa 21:30 Uhr an.

Damit man die Feiertage nicht von morgens früh bis abends spät in der Küche verbringt und die Zeit ohne Stress erleben kann gibt Kursleiterin Carina Löhr wertvolle Tipps und Ratschläge. Denn Weihnachten ist das Fest der Ruhe und Besinnung und so sollte es auch für die Familienköche/innen sein. Doch zu Weihnachten ein festliches Menü für die Lieben zu kochen, ist häufig mit viel Arbeit und einem großen Zeitaufwand verbunden.

Gut vorbereitet in die Feiertage zu gehen und entspannt ein leckeres Weihnachtsmenü zu zaubern ist das Ziel dieses Kochkurses, der in der Schulküche der Realschule plus Altenkirchen stattfindet. Die Kursgebühr beträgt 19 Euro zuzüglich der Lebensmittelzulage. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.