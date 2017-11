Veröffentlicht am 15. November 2017 von wwa

BONN – Foto-Fahndung: Unbekannter zeigt Schusswaffe – Wer kennt diesen Mann? – Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der verdächtig ist, einen Verstoß gegen das Waffengesetz begangen zu haben. In zwei Fällen soll er eine Schusswaffe mitgeführt und auch in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Am Dienstag, 31. Oktober wurde der junge Mann von Zeugen gegen 23:00 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof gesehen, wie er eine schwarze Pistole in der Hand hielt. Am Samstag, 04. November, wurde der Tatverdächtige kurz vor Mitternacht in der Buslinie 601 erneut beobachtet, als er vermutlich dieselbe Waffe zeigte. Im Bus wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Um welche Art von Schusswaffe es sich handelt, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos des Unbekannten. Die Ermittler fragen: Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität und oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.