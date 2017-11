Veröffentlicht am 15. November 2017 von wwa

HACHENBURG – Informationsveranstaltung der Westerwald Bank – Betriebsrentenstärkungsgesetz – Wer heute gut ausgebildete Mitarbeiter für sein Unternehmen gewinnen will, muss als attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber überzeugen. Der Erfolg der betrieblichen Altersvorsorge ist im Wesentlichen von der Wahl der richtigen Versorgungsleistung abhängig. Themen wie steigende Altersarmut, sinkende gesetzliche Rentenleistungen sowie unzureichende Altersvorsorge bewegen Politik und Bürger. Darauf reagiert die Politik und stärkt die Altersvorsorge in Deutschland mit einer Reform der betrieblichen Altersversorgung. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen werden stärkere Anreize geschaffen, die betriebliche Altersversorgung ihrer Mitarbeiter zu fördern.

„Welche Chancen bietet die Reform Ihnen und Ihrem Unternehmen?“ Dieser Frage gingen zwei Experten in einer Veranstaltung nach, zu der Vorstandssprecher Wilhelm Höser die zahlreichen Gäste in der Westerwald Bank in Hachenburg herzlich willkommen hieß.

„Reform der betrieblichen Altersversorgung“ (Betriebsrentenstärkungsgesetz) lautete der strukturierte Vortrag von Patrick Mohm, Geschäftsführer der pmconsulting GmbH. Der Dozent für betriebliche Altersversorgung u.a. an der Fachhochschule Koblenz, führte den eingeladenen Unternehmern deutlich vor Augen, welche Chancen, aber auch welche möglichen Risiken in einer betrieblichen Altersversorgung liegen können.

Eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten, sei ein wichtiger Faktor, um hervorragende Kräfte an die Firma zu binden. Der demografische Wandel bringe einen Kampf um die besten Arbeitnehmer mit sich. „Betrachten Sie die Gesetze nicht als Belastung, sondern ziehen Sie die positiven Effekte daraus.“

Betriebliche Altersversorgung ließe sich so einrichten, dass die Unternehmen das Ganze sicher umsetzen können. „Lassen Sie sich beraten. Die Spezialisten der Westerwald Bank stehen Ihnen gern für die Beratungen zur Verfügung und unterstützen Sie in diesem Thema. Entwickeln Sie ein eigenes Firmenversorgungssystem und reden Sie darüber“, so Fachmann Patrick Mohm.

Auch Christian Kaiser von der R+V Allgemeine Versicherung gab in seinem Vortrag „Betriebliche Versorgungskonzepten“ mit dem Schwerpunkt auf der betrieblichen Gesundheit den Unternehmern wertvolle Tipps an die Hand. Dabei lag sein Blick auf dem Menschen als wichtigstem Kapital. Der Experte machte deutlich, dass es darum geht, gemeinsame Lösungen zu finden. Die kleineren Betriebe vor Ort und dabei speziell um deren betriebliche Krankenversicherung standen im Fokus.

„Wie kann ich mich als Arbeitgeber attraktiv präsentieren?“, fragte Christian Kaiser in seiner detaillierten Analyse und versprach als Fazit des Abends: „Sie als Unternehmen bestimmen die Rahmenbedingungen und die R+V kümmert sich um den Rest.“

Eine weitere Gelegenheit diese informativen Vorträge zu erleben, besteht am Dienstag, 12. Dezember ab 19:00 Uhr in der Westerwald Bank eG in Ransbach-Baumbach. Anmeldung unter www.westerwaldbank.de/bAV