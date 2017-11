Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Veröffentlicht am 15. November 2017 von wwa

RENNEROD – Unfallflüchtiger steht unter Alkoholeinfluss – Dienstagabend, 14. November, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 61jährige Fahrer eines Pkw, die B255 aus Richtung Rehe kommend, in Richtung Hellenhahn-Schellenberg. In einer langgezogenen Linkskurve kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und in Folge Alkoholgenuss nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Fahrzeug und kam abseits der Straße zum Stillstand.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen wurde der verantwortliche Fahrer aufgefunden, ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 10.000 Euro. Die Fahrbahn wurde durch die Straßenmeisterei Rennerod gereinigt.