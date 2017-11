Schwerer Verkehrsunfall auf der K 55 in Höhn

Veröffentlicht am 15. November 2017 von wwa

HÖHN – Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß in Höhn – Am Dienstagnachmittag, 14. November, gegen 17:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwerverletzt wurden. Zuvor befuhr der 33jährige Unfallverursacher die Kreisstraße 55 aus Richtung Höhn kommend in Fahrtrichtung Stahlhofen am Wiesensee. Kurz vor einer Kuppe am Ende eines Steigungsstücks beabsichtigte der Unfallverursacher, ein vor sich fahrendes Fahrzeug zu überholen und scherte nach links aus, ohne das entgegenkommende Fahrzeug des 31jährigen Unfallgegners zu beachten.

Die Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Die Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls gedreht und von der Fahrbahn geschleudert. Beide Unfallbeteiligte wurden schwerverletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung durch den Rettungsdient in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 40.000 Euro. Die Kreisstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 19:30 Uhr gesperrt.