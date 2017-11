Veröffentlicht am 15. November 2017 von wwa

RANSBACH-BAUMBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 307 – zwei Personen verletzt – hoherSachschaden – Der 23jährige Fahrer eines PKW wollte am Dienstagnachmittag, 14. November, gegen 17:55 Uhr, vom Gelände eines Reifenhandels kommend, die L 307 überqueren und geradeaus in Richtung Sälzer Straße weiter fahren. Ein aus Richtung Mogendorf kommender PKW wollte nach links in die Sälzer Straße abbiegen. Er musste auf der Abbiegespur anhalten, um einen entgegenkommenden PKW aus Richtung Ransbach-Baumbach passieren zu lassen. Der 23jährige versuchte noch vor dem wartenden Linksabbieger und dem sich nähernden PKW aus Richtung Ransbach-Baumbach, die L 307 zu überqueren. Das schaffte er nicht mehr und prallte frontal in die Fahrerseite des herannahenden PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er gegen den wartenden Linksabbieger geschleudert.

Der PKW aus Richtung Ransbach-Baumbach geriet ebenfalls außer Kontrolle und schleuderte nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit zwei weiteren PKWs zusammen, die Richtung Ransbach-Baumbach fuhren. Der 23jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 25jährige Fahrer des PKW aus Richtung Ransbach-Baumbach erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztliche Erstversorgung zur stationären Behandlung in das Krankenhaus Dernbach eingeliefert. Es besteht, so die Polizei, keine Lebensgefahr.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit circa 35.000 Euro beziffert. Da Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausliefen musste die Straßenmeisterei zur Reinigung gerufen werden. Die L 307 musste zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für eine Stunde gesperrt werden.