ALTENKIRCHEN – 1. Altenkirchener OST-Gipfel Kabarett mit der Leipziger Pfeffermühle & der Magdeburger Zwickmühle – Das Kulturbüro Haus Felsenkeller in Zusammenarbeit mit Stadt- und Verbandsgemeinde Altenkirchen haben für den 1. Altenkirchener Ost Gipfel eingeladen. Am 23. November reist nicht große Politprominenz aus östlichen Gefilden an. Ganz ohne einen Millionen Aufwand an Sicherungsmaßnahmen kommen gleich zwei der hochrangigen Politkabaretts des Ostens in die Kreisstadt und werden diese aufmischen, zumindest was das gesprochene Wort anbetrifft. Mit der Leipziger Pfeffermühle und der Magdeburger Zwickmühle startet eine jährliche Serie mit Kabarett aus dem Osten, ganz weit im Westen der Republik, im Westerwald. Eines ist sicher, hier wird mit scharfer Zunge und ohne Tabus gesprochen und agiert.

Leipziger Pfeffermühle: „D saster“ mit Gislén Engelmann oder Elisabeth Sonntag, Matthias Avemarg, Frank Sieckel. Am Piano: Hartmut Schwarze oder Dietmar Biebl, am Schlagzeug: Steffen Reichelt oder Peter Jakubik.

Schnallen Sie sich an – es geht bergab! Lachend rasen wir ins Nichts! Die Wirtschaft brummt, der Diesel stinkt und Volksmusik hilft auch nicht mehr! Was ist aus „Good Old Germany“ geworden? Und wer ist schuld? Klappen Sie den Sessel vor, schließen Sie die Handschellen und treten Sie auf die Fernbedienung! Ich will hier raus! Doch der rettende Strohhalm ist aus Soja! Da jault der Flüchtling und der Dackel bellt in der Wolfsschlucht! Der Wecker klingelt – Glück gehabt! Doch Albträume haben auch ihre guten Seiten: Man weiß, was kommen kann!

Magdeburger Zwickmühle: Eine politisch-satirische Konversation mit Musik. Es spielen: Marion Bach und Hans-Günther Pölitz. Albert Einstein sagte: „ZEIT ist das, was man an der Uhr abliest“. Und die ist bekanntlich relativ. Die Einen sagen es wäre elf Uhr fünfundfünfzig, die Anderen behaupten, es wäre bereits fünf vor Zwölf. Was wir von unserer ZEIT wirklich wissen ist: Was zur WahlkampfZEIT versprochen, wird zur RegierungsZEIT gebrochen. Was in der FriedensZEIT saniert man, wird in der KriegsZEIT bombardiert dann.

Das macht viele wütend. In ihrer Verzweiflung versuchen manche ihre ZEIT einfach totzuschlagen. Davor warnt aber schon der U(h)r-Ahn Aristoteles: „Wenn wir die ZEIT totschlagen, wird sie sich eines Tages rächen. Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer“. Selbst der Papst fordert: „U(h)rbi et Orbi(t)!“ Was wohl so viel heißt, wie: Manche ZEITgenossen könnte man auf den Mond schießen. Wir halten es mit dem U(h)r-Viech Karl Valentin: „Jedes Ding hat drei Seiten. Ein positive, eine negative und eine komische“. Wenn sie die entdecken wollen, dann nutzen Sie ihre FreiZEIT und merken sich einfach die AnfangsZEIT, 23. November, 20:00 Uhr, in der Stadthalle Altenkirchen. Denn kommt die ZEIT – kommt uns‘re TAT. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de , Telefon: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.