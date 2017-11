Zu schnell durch die Kurve und gewaltig angeeckt

Veröffentlicht am 14. November 2017 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall auf der L 285 – Ein 19jähriger Fahranfänger und sein 21jähriger Beifahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, 11. November, gegen 22:40 Uhr, verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der 19jährige hatte die Landesstraße 285 (Glockenfeld) von Daaden kommend in Richtung Herdorf befahren. In der Ortslage Herdorf, innerhalb einer Rechtskurve, geriet der Wagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Front gegen eine Straßenlaterne und eine Steinmauer. Durch den Anstoß drehte er um 180 Grad und kollidierte mit dem Heck gegen eine weitere Mauer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle Polizei