31 Kisten Apfelsaft für Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“

Veröffentlicht am 14. November 2017 von wwa

PRACHT – Ortsgemeinde Pracht übergibt Apfelsaft an Kindergartenkinder – Obwohl in diesem Jahr die Apfelernte geringer ausgefallen ist, wurden 2,7 Tonnen Äpfel zur Verarbeitung in die Fruchtsaftkelterei Weber nach Lindscheid gefahren. An zwei Samstagen wurden die Gemeindeeigenen Apfelbäume von fünf Helfern abgeerntet. Auch wurde ein Teil an Äpfel von Bürgern abgeben, die auch den Kindergartenkinder zu Gute kamen. Mit dieser Unterstützung der Helfer und der angelieferten Äpfel wurden 31 Kisten Apfelsaft an die Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ Pracht übergeben.

Allen Helfer und Apfellieferanten die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben sagt die Ortsgemeinde Pracht auf diesem Weg Danke. Besonderen Dank an Dirk und Friedhelm Seelbach die wieder einmal mit ihrem persönlichen Einsatz und ihren Gerätschaften zum Gelingen der Apfelaktion 2017 beigetragen haben.

Foto: Der Apfelsaft wird von Ortsbürgermeister Udo Seidler und Friedhelm Seelbach an die Kindergartenkinder übergeben