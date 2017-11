Unbekannte hebt mit gestohlener Debitkarte Geld ab

Veröffentlicht am 14. November 2017 von wwa

BONN – Foto-Fahndung: Unbekannte hob mit gestohlener Debitkarte Geld ab – Wer kennt diese Frau? Die Bonner Polizei sucht eine bislang unbekannte Frau, die verdächtig ist am 27. September mit einer kurz zuvor entwendeten Debitkarte einen Geldbetrag an einem Geldautomaten in Wachtberg abgehoben zu haben. Hierbei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss jetzt Fotos der Unbekannten und fragt:

Wer kennt diese Frau? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen. Quelle: Polizei