14. November 2017

WISSEN – Diebstahl einer landwirtschaftlichen Maschine (Heuwender) in Wissen – In der Zeit zwischen Dienstag, 07. und Freitag, 10. November wurde von einem Bauernhof in der Gemarkung Wissen ein Kreisel-Heuwender der Marke „Kuhn“ gestohlen. Das 8.000 Euro (Zeitwert) teure Gerät muss von unbekannten Tätern mit einem großen Fahrzeug, als Anhänger an Lkw oder Traktor, abtransportiert worden sein. Quelle: Polizei