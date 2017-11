Veröffentlicht am 14. November 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Landeszuwendungen für Kanalsanierungen in der VG Flammersfeld – Für wasserwirtschaftliche Maßnahmen in der Verbandsgemeinde Flammersfeld hat das Land ein Darlehen aus dem Zinszuschussprogramm in Höhe von 130.640 Euro gewährt. Die Nachricht erhielt der Landtagsabgeordnete Heijo Höfer jetzt auf Nachfrage aus dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten.

Wie der SPD-Politiker dazu mitteilt, sollen in den Gemeinden Krunkel, Obersteinebach, Willroth und Flammersfeld schrittweise bis 2020 schadhafte Kanäle saniert oder ausgetauscht werden. Die Sanierungskonzepte für Krunkel und Obersteinebach gehen auf das Jahr 2012 zurück. Entsprechende Konzepte für Willroth und Flammersfeld stammen aus dem vergangenen sowie dem laufenden Jahr.