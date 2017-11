Veröffentlicht am 14. November 2017 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Fachoberschule Technik an der Ernst-Barlach-Realschule plus Höhr-Grenzhausen besuchte den WesterWaldCampus. – Die Fachoberschule Technik an der Ernst-Barlach-Realschule plus Höhr-Grenzhausen besuchte im Rahmen der Berufsorientierung mit der Klassenstufe 12 unter anderem den WesterWaldCampus Höhr-Grenzhausen der Hochschule Koblenz. Dort informierten sich die Schüler/innen über die Studienmöglichkeiten in der Fachrichtung Werkstofftechnik Glas und Keramik.

In seiner einführenden Präsentation referierte Prof. Dr. Noel Thomas über das Aufkommen von Keramik im Alltag. Zudem stellte er das Studium der Werkstofftechnik Glas und Keramik an der Hochschule Koblenz vor. Zur Sprache kamen auch die anschließenden und weiterführenden beruflichen Perspektiven und Studienmöglichkeiten.

Nach diesem Vortrag lernten die Schüler/innen sowie die sie begleitenden Lehrkräfte in einem Rundgang den WesterWaldCampus und die Labore kennen. Eine Versuchsstation mit spannenden Experimenten erwartete die Gäste im Technikum.