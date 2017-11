Veröffentlicht am 14. November 2017 von wwa

NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt Neuwieder Kinder am 17. November zum Vorlesetag ein – Am 17. November ist es wieder soweit: Bereits zum 14. Mal findet in ganz Deutschland der Bundesweite Vorlesetag statt. Politiker und Prominente betätigen sich dabei selbst als Vorleser und lesen den Kindern spannende Geschichten vor. Denn Kinder, denen viel vorgelesen wurde, greifen auch selbst öfter zum Buch. Lesen macht dann nicht nur Spaß, es hat auch viele positive Effekte. Bücher fördern Kreativität und Allgemeinbildung, stärken Aufmerksamkeit und Konzentration und helfen beim Schreiben lernen.

So lädt auch der Neuwieder Landtagsabgeordnete der AfD, Dr. Jan Bollinger, alle Kinder zum Vorlesenachmittag in das Bürgerbüro der AfD in Feldkirchen ein. „Ich freue mich schon sehr drauf, die Kinder bei uns zu begrüßen. Als Kind habe ich sehr viel und gerne gelesen. Ein gutes Buch ist durch nichts zu ersetzen!“ so Dr. Jan Bollinger. Die Kinder und ihre Eltern erwartet ein spannender Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Der Vorlesenachmittag beginnt am Freitag, 17. November, um 15:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr. Ort: Bürgerbüro der AfD Neuwied, Feldkircher Str. 40a, 56567 Neuwied.