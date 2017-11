Veröffentlicht am 13. November 2017 von wwa

WISSEN – SSV95 Wissen – Gut gekämpft, aber zu wenig Glück im Abschluss – SSV95 Wissen – HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler 25:28 (16:17) – Nach den deutlichen Niederlagen in den letzten beiden Heimspielen gegen den Tabellenersten und den Tabellenzweiten, ging es Samstag wieder zu Hause gegen den Tabellendritten HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler. Man erkannte schon früh, dass es ein enges, umkämpftes Spiel werden würde, was auch der knappe Halbzeitstand von 16:17 zeigte. Da das Spiel des Gegners fast ausschließlich über den Kreisläufer stattfand, stellte der Trainer zur Mitte der ersten Halbzeit auf eine defensivere Deckung um, was zu mehr Stabilität führte. Im Angriff wurden die erspielten Chancen sicher vollendet. Vor allem auf Max Rödder war Verlass, der alleine in der ersten Halbzeit sechs Siebenmeter verwandelte.

Ziel für die zweite Halbzeit war es, das Spiel so weiterzuführen, wie man in der ersten Halbzeit aufgehört hatte, aber den Schwerpunkt auf einfachere, schnellere Tore zu legen, da die Gegner mit nur einem Auswechselspieler keine hohe Laufbereitschaft zeigten. Der Plan wurde generell gut umgesetzt, jedoch wurden zu viele, zum Teil hundertprozentige Chancen liegen gelassen und es wurden weiterhin zu viele einfache Tore kassiert. Am Ende stand es aus Wissener Sicht 25:28.

Trotz eines weiteren erfolglosen Spiels, bei dem die Abstimmung noch nicht perfekt war, lässt sich dennoch eine Entwicklung in der neu formierten Mannschaft gegenüber den vorherigen Spielen erkennen.

Es spielten: Reifenrath – Gräber (2), C. Hombach (1), Heidrich (1), Brenner (1), Demmer (1), Nickel (2), Bender, Orthey (1), P. Hombach (4), Diederich, Pfeiffer (1), Löhmann (3), Rödder (8/7).

Das nächste Heimspiel findet am 25.11.2017 gegen den SV Urmitz II um 19:00 Uhr wie immer in der Konrad Adenauer Halle in der Pirzenthaler Straße statt. Vorher spielen die Damen um 17:15 Uhr gegen die FSG Arzheim/Moselweiß II. (Vereinsbericht) Foto: Privat

Foto: „Zu selten wurden die oftmals freistehenden Kreisläufer angespielt, wie hier Florian Heidrich.“