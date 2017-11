KiJuNei und die Halloweennacht

Veröffentlicht am 12. November 2017 von wwa

NEITERSEN – Gruselig schöne Helloween Party in der Wiedhalle Neitersen – Die KiJuNei (Kinder und Jugendinitiative Neitersen) veranstaltete eine schaurig schöne Helloween Party für Jugendliche in der Wiedhalle in Neitersen. In einem schummerigen Ambiente mit bunten Lichteffekten mixten sich gruselige Gestalten im Alter von zehn bis 16 Jahren ihren Cocktail nach eigenem Geschmack selber und rockten bei entsprechender Musik, aufgelegt vom Helloween DJ, so richtig ab. Auf der Tanzfläche stellten sich Dämonen, Zombies und Geister ihr tänzerisches Können unter Beweis. Von 18:00 bis 22:00 Uhr was das Halloweentreffen angesetzt. Wäre es nach den Kids gegangen, hätte es bis zur Geisterstunde gehen können. (rewa) Fotos: Renate Wachow