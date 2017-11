Veröffentlicht am 12. November 2017 von wwa

RLP – Kontrolltag Rettungsgasse – viele Verstöße registriert – Insgesamt 35 Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungen sind das Ergebnis des Kontrolltages „Rettungsgasse“ auf den Autobahnen rund um Ludwigshafen und Frankenthal. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim und die Zentralen Verkehrsdienste kontrollierten am Freitag, 10. November, zwischen 12:00 und 18:00 Uhr, ob und wie die Rettungsgasse bei Stau gebildet wird. Insgesamt betrachtet halten sich viele Autofahrer/innen an die bestehende Regelung. Dennoch mussten acht Fahrer angehalten werden, da sie keine Rettungsgasse bildeten. Auf sie kommen Bußgelder von 200 Euro und zwei Punkte in Flensburg zu. Teurer wird es für einen Pkw-Fahrer aus Mannheim. Er fuhr nicht an die Seite und benutzte dabei noch sein Mobiltelefon. Das macht 300 Euro. Zwei Fahrer benutzten die Rettungsgasse zum schnelleren Vorankommen. Auch sie wurden gestoppt und angezeigt (je 100 Euro Bußgeld und ein Punkt) Insgesamt wurden 35 Verkehrsverstöße festgestellt und angezeigt.

Weitere Kontrollen sind bereits geplant. Deshalb die Bitte der Polizei: Bilden Sie die Rettungsgasse. Rettungsgasse rettet Leben! Quelle: Polizei