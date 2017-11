Veröffentlicht am 11. November 2017 von wwa

HÖVELS – St. Martinszug durch Hövels – Der St. Martinszug in Hövels bewegte sich über die Straße Am Bahnhof in Richtung Bürgerhaus. Angeführt wurde er wie üblich vom Spielmannszug „Alte Kameraden“, der einige passende Stücke anstimmte. Beim Eintreffen auf dem Vorplatz des Bürgerhauses loderten schon die Flammen aus dem Holzstapel. Ortsbürgermeister Wolfgang Klein und Beigeordneter Albert Rödder begrüßten die Teilnehmer und verteilten leckere Brezeln an die Kinder. Die erst neun Monate alte Charlotte war im Kinderwagen mit geschoben worden und bekam natürlich auch eine Brezel überreicht, in die sie sofort hinein biss. (pr.) Fotos: Privat