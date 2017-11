Veröffentlicht am 11. November 2017 von wwa

HÖVELS – Illegale Müllablagerung in der Gemarkung Hövels – Am Freitag, 10. November, wurde durch einen Anwohner der Ortsgemeinde 53537 Hövels eine illegale Müllablagerung an der Bundesstraße 62 gemeldet. Es wurde festgestellt, dass in Höhe der von der Ortslage Mittelhof einmündenden Kreisstraße127 zur B 62 (ehemalige Anschrift Zentrale 1) unbekannte Personen Sperrmüll entsorgt hatten. Es handelt sich um einen alten PVC / Linoleum Bodenbelag und zwei Müllsäcke.