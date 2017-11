Veröffentlicht am 12. November 2017 von wwa

BOPPARD – Landesweiter Energieberatertag der Energieagentur Rheinland-Pfalz in Boppard – Für viele Architekten, Ingenieure und Energieberater aus Rheinland-Pfalz ist der Energieberatertag seit Jahren eine feste Größe in ihrem Terminkalender. So auch die diesjährige Veranstaltung am 16. November in Boppard. In Vorträgen und Fachforen erfahren sie mehr über neue Entwicklungen im Bereich energetischer Neubauten und Sanierungen, über die betriebliche Energieeffizienz oder Anlagentechnik. Zudem vermitteln die Referenten umfassendes Wissen über rechtliche Neuerungen.

Der diesjährige landesweite Energieberatertag findet am 16. November, 09:15 bis 17:00 Uhr, in der Stadthalle Boppard, Oberstraße 141, statt. Veranstalter sind neben der Energieagentur Rheinland-Pfalz, das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten und die EffizienzOffensive Energie Rheinland-Pfalz (EOR). Die Architekten- und Ingenieurkammern in Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern sowie die dena erkennen die Fortbildungsveranstaltung mit entsprechenden Fortbildungspunkten an. Weitere Informationen stehen unter www.events-energieagentur-rlp.de.