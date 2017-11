Veröffentlicht am 11. November 2017 von wwa

KIRCHEN – Diebstahl von Arbeitsmaschinen – In der Nacht zum Sonntag, 05. November, wurden aus einer Wohnung in Kirchen, Grindeler Straße, zwei Makita-Koffer, in denen sich eine Elektro-Stichsäge und eine Akku-Bohrmaschine befanden, entwendet.

Wer hat Personen beim Abtransport der beiden Koffer beobachtet oder wo wurden die Gegenstände zum Verkauf angeboten? Hinweise an die Polizei Betzdorf, Telefon: 02741-9260 oder dem Polizeibezirksdienst Kirchen, Telefon: 02741-957215.