Eheleute Linnik seit 60 Jahren verheiratet

ALTENKIRCHEN-HONNEROTH – 60 Jahre gemeinsam durchs Leben – Die Eheleute Lidia und Fedor Linnik feiern am Mittwoch, 22. November, das Fest ihrer diamantenen Hochzeit.

Lidia Linnik kam am 30. September 1935 in Friedenfeld zur Welt. Sie war fünf Jahre alt, als der Krieg begann und sie mit ihrer Mutter und vier Geschwistern nach Kasachstan verschleppt wurde. Dort ging sie sechs Jahre lang zur Schule. Anschließend war sie als Melkerin tätig. Ihren Mann Fedor kennt sie schon seit ihrer Kindheit. 1957 heirateten die beiden. Einige Jahre lang widmete sich Lidia Linnik ihrer Familie und versorgte den Haushalt, arbeitete aber später bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand wieder als Melkerin.

Fedor Linnik wurde am 19. Februar 1931 im ukrainischen Belozerkowka geboren. Auch er kam mit seiner ganzen Familie während der Kriegszeit nach Kasachstan. Dort arbeitete er in der Landwirtschaft unter anderem als Traktorist.

Im Jahr 2003 kamen die Linniks nach Deutschland, zunächst nach Herzberg in Brandenburg. Seit 2006 leben sie in Altenkirchen-Honneroth. Eine der Töchter wohnt auch dort. Sie kümmert sich mit ihrer Familie um ihre Eltern.

Die Linniks haben zwei Töchter und zwei Söhne, die mit ihren Familien, darunter zehn Enkelkinder und 12 Urenkel, zu den ersten Gratulanten am Festtag gehören werden.