Veröffentlicht am 11. November 2017 von wwa

NEUWIED – Gruselgestalten trieben im Jugendzentrum ihr Unwesen – Erste Halloween-Party im Big House war ein voller Erfolg – Die Halloween-Party im neuen Jugendzentrum Big House lockte über einhundert, zum Teil gruselig geschminkte Wesen, Dämonen und Zombies an. Bei schauriger Dekoration hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, zu tanzen. Stärken konnten sich die Geister mit alkoholfreier Blutbowle und selbstgekochter Kürbissuppe, die aus dem Innenleben selbstgeschnitzter Kürbisfratzen hergestellt wurde. Außerdem konnten alle ungeschminkten Besucher ihr Aussehen in einer extra eingerichteten Schmink-Ecke gruselig gestalten. Diese wurde ebenso rege genutzt wie die Tanzfläche. Um Punkt 22:00 Uhr waren alle Geister verschwunden… um vielleicht im nächsten Jahr an gleicher Stelle im Big House wieder ihr Unwesen zu treiben.