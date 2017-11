The Voice of Germany – Daniel Castro Dominguez aus Schöneberg in den „Blind Auditions“

Veröffentlicht am 11. November 2017 von ai

Augen zu, Ohren auf: Deutschlands beste Stimmen stehen wieder auf der großen „The Voice of Germany“-Bühne!

Und sie müssen ganz genau hinhören: Die Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, die „Fanta 2“ Smudo & Michi Beck und Samu Haber. Das Werben um das Talent beginnt – und ist 2017 intensiver denn je! Noch nie haben alle Coaches so häufig gleichzeitig den Buzzer gedrückt, noch nie wollten die Coaches so häufig dasselbe Talent für ihr Team begeistern wie in dieser Staffel. Im Kampf um die besten Stimmen Deutschlands zeigen sich Yvonne Catterfeld, Michi Beck & Smudo, Samu Haber und Neu-Coach Mark Forster extrem siegeshungrig!

In den „Blind Auditions“ am Sonntag, 12.11. (20:15 Uhr, SAT.1) mit dabei: Daniel Castro Dominguez (19) aus Schöneberg!

Mit 17 Jahren hatte Daniel sein Outing, das ihm aber schwer fiel. „Es war schwer für mich meinem Umfeld zu sagen, dass ich schwul bin, weil ich Angst vor negativen Reaktionen hatte.“ Seit einem Jahr ist der 19-Jährige nun in einer festen Beziehung. Singen ist für Daniel ein Hobby, das er vor allem alleine zuhause ausübt. Bei „The Voice of Germany“ steht er zum ersten Mal auf einer großen Bühne. Text: SAT.1/ProSieben, Fotos: Richard Hübner/André Kowalski