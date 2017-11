Veröffentlicht am 10. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sommerferienfahrt 2018 der Jugendpflege Altenkirchen ins „Camp Grömitz“ an der Ostsee – Für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren gibt es das Angebot in den Sommerferien 2018 an der Jugendfahrt ins „Camp Grömitz“ an die Ostsee teilzunehmen. Die Organisatoren der Fahrt sind die Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit der Schulsozialarbeit der Realschule plus Wissen, der IGS Betzdorf/Kirchen, der IGS Horhausen und der IGS Hamm. Die Fahrt findet in der Zeit vom 1. bis 8. Juli, also der zweiten Ferienwoche der rheinland-pfälzischen Sommerferien, statt.

Mit der Bahn startet die Gruppe ab Bahnhof Wissen Richtung Köln, von wo aus es in einem modernen Reisebus weiter Richtung Ostsee geht. Im Camp, das direkt hinter den Dünen des Ostseestrandes liegt, übernachten die Jugendlichen in Steilwandzelten mit festem Boden und stabilen Feldbetten.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Ausflug in den Hansapark, eine Fahrradtour in der näheren Umgebung, die Nutzung der Freizeitmöglichkeiten vor Ort, sowie weitere abwechslungsreiche Programmpunkte.

Die Teilnahme kostet 255 Euro, inklusive der Hin- und Rückfahrt, Übernachtungen und Vollpension, Programmpunkte, Betreuung, Fahrten im Nahverkehr und vieles mehr. Anmeldungen sind bereits ab sofort bei Jennifer Weitershagen vom Jugendamt Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 25 41 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de möglich. Hier gibt es auch weitere Infos.