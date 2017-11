„Der Hondach in Nauroth“ – eine Chronik von Uwe Donath

Veröffentlicht am 10. November 2017 von wwa

NAUROTH – „Der Hondach in Nauroth“ – Chronik von Uwe Donath – In Eigenregie hat Uwe Donath, der 2003 mit seiner Familie als „Neubürger“ in den kleinen Ort Nauroth, in den schönen Westerwald kam, ein Buch geschrieben und herausgegeben. Es handelt von den verwegenen Gesellen, die Anfang Januar verkleidet und laut „Prosit Neujahr“ rufend durch die Straßen ziehen, die Hondachsjongen, die in den ersten Tagen des neuen Jahres die Gemeinde unsicher machen.

Das Brauchtum gibt es bereits seit Anno dazumal, spätestens seit dem 19. Jahrhundert. Die Bauern verließen für einige Tage ihren Hof, um ihre Nachbarn zu besuchen. Darüber hinaus wurden die jungen Burschen am Anfang des Jahres zum Militär gemustert und eingezogen. Die Tradition, als Hundertschaftstag – mundartlich Hondach war einst im Westerwald und an der Sieg weit verbreitet. Heute wird er in dieser Form nur noch in der Gemeinde Nauroth begangen.

„Als ich mit meiner Familie in den Ort zog, haben wir den Brauch an der eigenen Haustür kennengelernt. Ich wurde von den Männern bei Ihrem Besuch sogleich herzlich eingeladen ebenfalls mitzugehen. Die bunte Schar der „Hondachsjongen“, die neben den Charakterfiguren aus Bauern- und Handwerkerburschen, meist vollbärtig mit wildem Aussehen besteht, hat mich gleich in ihren Bann gezogen. Einige Zeit später schloss ich mich ebenfalls dem wilden Trupp an. Infiziert, wollte ich alles über dieses Brauchtum zusammenzutragen was ich bekommen konnte. Fast zehn Jahre habe ich gesammelt und recherchiert, mit dem Ergebnis der Chronik.

Meine Motivation war in erster Linie ein wenig dazu beizutragen, einige Dokumente zu archivieren und zu bewahren. Ich wollte alle Bilder und Anekdoten, die mir von so vielen Bürger/innen über die Jahre zur Verfügung gestellt wurden, wofür ich mich auch noch einmal ausdrücklich an dieser Stellen bedanken möchte, in diesem Buch vereinen. Ob mir dies gelungen ist, vermag ich nicht zu beurteilen, vielleicht habe ich aber auch nur ein dörfliches Fotoalbum geschaffen in dem Sie sich selber, Ihre Familie, Ihre Freunde oder Ihre Nachbarn wieder finden. Eines kann ich Ihnen aber versprechen, es wird beim Stöbern ganz gewiss vergnüglich.“, so Uwe Donath.

Der Autor möchte mit seinem Werk, allen Interessierten die spannende Entdeckungsreise in Text und Bild rund um den „Hondach in Nauroth“ näher bringen. Der Selbstkostenpreis des Buches beträgt 19,80 Euro, zu kaufen bei Familie Donath die unter der Rufnummer 0160-5034332 oder Mail katrindonath@web.de zu erreichen ist.