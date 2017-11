Veröffentlicht am 26. November 2017 von wwa

HERKERSDORF/OFFHAUSEN Senioren aus Herkersdorf und Offhausen sind zur Seniorenfeier eingeladen – Zu der am Sonntag, 03. Dezember ab 15:00 Uhr stattfindenden Seniorenfeier in der Druidenhalle Herkersdorf – Offhausen sind alle Senioren aus Herkersdorf und Offhausen eingeladen. Die Verantwortlichen wollen versuchen den Seniorengästen ein paar schöne Stunden in gemütlicher, vorweihnachtlicher Atmosphäre zu bereiten.

Die Kinder der Kindertagesstätte im Wiesengrund, Schüler der Grundschule Herkersdorf – Offhausen und die Druidenmusikanten werden mit Lied- und Musikvorträgen und mit diversen Auftritten überraschen. Es werden auch wieder besinnliche Weihnachtsgeschichten zu hören sein und der Nikolaus wird bestimmt wieder vorbeischauen. Ebenfalls wird ein Überraschungsauftritt vorbereitet. Die gesamte Veranstaltung wird weihnachtliche Zithermusik begleiten. Wenn Fahrgelegenheit benötigt wird, bitte bei den Ortsvorstehern anrufen: Gerd Schmidt, Herkersdorf, Telefon 62423; Ulrich Schmidt, Offhausen, Telefon 9374590