Veröffentlicht am 9. November 2017 von wwa

NEUWIED – Stadt informiert Bürger über Bebauungspläne – Zu zwei Bürgerversammlungen lädt die Stadt Neuwied ein. Am Mittwoch, 15. November, geht es um 18:00 Uhr in der Aula der Christiane-Herzog-Schule, Neuwieder Straße 21 b, um die Aufstellung eines Bebauungsplans für den beabsichtigten Wohnpark auf dem Gelände der ehemaligen Wandplattenfabrik in Engers. Einen Tag später, am Donnerstag, 16. November, ist um 18:00 Uhr im Bürgerhaus Torney der Bebauungsplan für den Schulneubau der Freien Christlichen Kirche das Thema.