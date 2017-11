Veröffentlicht am 9. November 2017 von wwa

BONN – Diebstahl aus Restaurant in der Bonner Innenstadt – Wer kennt diesen Mann? – Ein bislang noch unbekannter Mann ist verdächtig, in den frühen Morgenstunden des 19. September 2017, das Mobiltelefon eines Gastes in einem Restaurant in der Wesselstraße entwendet zu haben. In einem unbeobachteten Moment soll der Tatverdächtige das Handy an sich genommen haben, das einem 21jährigen Mann zuvor vermutlich aus der Tasche gerutscht war.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos des Unbekannten und fragt: Wer kennt den Mann auf den Fotos? Wer kann Angaben zu seiner Identität und oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 36 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen. Quelle: Polizei