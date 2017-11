Veröffentlicht am 9. November 2017 von wwa

MERLOCH – 18jährige Fahranfängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Mittwochnachmittag, 08. November, gegen 14:30 Uhr kam eine 18jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Maifeld mit ihrem Fahrzeug in einer leicht abschüssigen Kurve bei Mertloch ins Schleudern. Auch aufgrund der herbstlichen Witterung kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte nach links über die Fahrbahn und überschlug sich im angrenzenden Feld. Durch Rettungskräfte und Ersthelfer wurde die Frau aus dem total beschädigten Fahrzeug gerettet und anschließend in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. In den Einsatz waren 25 Feuerwehrleute der Feuerwehren Polch und Mertloch eingebunden. Die Fahrbahn der K 33 war bis 16:00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Quelle: Polizei